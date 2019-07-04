0553 313 94 23

Başkan Akman’dan Bakan Ersoy’a ziyaret

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Ayanis (Ağartı) Mahallesi sahilinde yapımına başladıkları halk plajı için destek istedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:52
Başkan Akman’dan Bakan Ersoy’a ziyaret

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Ayanis (Ağartı) Mahallesi sahilinde yapımına başladıkları halk plajı için destek istedi.


Türkiye’nin iç sulardaki tek mavi bayraklı olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nı hizmete alarak bölge turizmine büyük katkı sunan Tuşba Belediyesi, bölgede büyük bir ihtiyaç olan ikinci halk plajı için de kolları sıvadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Ayanis (Ağartı) Mahallesi Van Gölü sahilinde kamuya ait arazi, ilkbahar aylarında ağaçlandırarak startını vermişti.


Bakanlıklara sunulan projelerin takibi kapsamında Kültür ve Turizm Bakamı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hazırlanan Ayanis Halk Plajı Projesi’ni de Bakan Ersoy’a sunarak destek istedi. Masmavi suları, eşsiz koyları ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli değerlerinden biri olan Van Gölü’nün, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak yeri haline geldiğini söyleyen Başkan Akman, son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte sadece Vanlıların değil çevre illerden yanı sıra komşu ülke İran’dan da gelen çok sayıda turistin tatilini Van’da geçirdiğini ve Van Gölü’nde faydalandığını kaydetti.


Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Ersoy ise, gerek denizi (Van Gölü), güneşi ve kumsallarıyla, gerekse doğası ve gerekse de inanç turizmi ile yüksek bir potansiyele sahip olan Van’a yapılacak olan turizm yatırımlarını önemsediklerini ve bu alanda yapılacak olan çalışmalara destek olduklarını kaydetti. Ayanis Halk Plajı Projesini de çok beğenen Bakan Ersoy, Başkan Akman ile ekibini kutladığını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:52
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri Kırkpınar’a uğurladı
    1. Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri..
    2. Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta..
    3. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    4. Küçük İskender, son yolculuğuna..
    5. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
    6. Çan’ın Karşıyaka Mahallesi’ne kavşak
    7. Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç..
    8. Moody’s Çin’in kredi notunu ve..
    9. Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl..
    10. Bozcaada’da yat yangını
    11. Hacı adaylarına sağlık hizmeti..
    12. "3 Temmuz" paylaşımı yapan şarkıcının..
    13. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    14. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    15. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    16. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    17. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    18. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    19. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    20. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    21. Yavru ebabil kuşu bulundu
    22. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    23. İstanbul'da turist rekoru!
    24. İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar..
    25. 30 yıl sonra tapularına kavuştular
    26. Trabzonspor'dan transfer bombası Gary..
    27. Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin..
    28. Hacılar Belediyesi Yaşlıların Yanında
    29. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    30. İl Encümen Toplantısı Vali Tutulmaz..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”