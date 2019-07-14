0553 313 94 23

Başkan Akman’dan 15 Temmuz mesajı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman yayımladığı mesajında, 15 Temmuz günü milletin iradesini her şeyin üzerinde gören ve bu uğurda şehadet şerbetini içen şehitleri rahmet, gazi ve demokrasi nöbetçilerini de saygı ve minnetle andığını kaydetti.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:36
Başkan Akman’dan 15 Temmuz mesajı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman yayımladığı mesajında, 15 Temmuz günü milletin iradesini her şeyin üzerinde gören ve bu uğurda şehadet şerbetini içen şehitleri rahmet, gazi ve demokrasi nöbetçilerini de saygı ve minnetle andığını kaydetti.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yuvalanan hain terör örgütü FETÖ üyelerinin gerçekleştirmeyi planladığı darbe girişiminin milletin zaferiyle sonuçlandığını belirtti. FETÖ’nün milli birlik ve beraberliğe yönelik gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimi karşısında aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sel olup meydanlara aktığını dile getiren Başkan Akman, mesajının devamında, “Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar. Fakat milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadı ve meydanları darbecilere bırakmadı” dedi.


Mesajında hain darbe girişim nedeniyle 250 vatan evladının şehit, 2 bin 500’e yakın vatandaşın ise gazi olduğunu hatırlatan Başkan Akman, “Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, her bir köşesine özgürce ulaşabiliyorsak muhakkak ki şehitlerimizin ve gazilerimizin bunda büyük payı vardır. Bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kozuva: "Firmalarımızla gurur duyuyoruz"
    1. Kozuva: "Firmalarımızla gurur..
    2. Kahrolsun kefereler
    3. Paralimpik basketbolcular, İstanbul'da..
    4. Halay çeken davetlilerden ’kalp’..
    5. Mavi derinliklerinin büyüleyen mabedi:..
    6. Başkan Ataç’tan 15 Temmuz mesajı
    7. Matlı: "Unutmadık, unutturmayacağız"
    8. Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
    9. 15 Temmuz şehidimiz: Erol Olçak
    10. 400 yıllık mahallede üretici kadın..
    11. Adana’da kaçak içki operasyonu
    12. Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü..
    13. KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç’a..
    14. Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15..
    15. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    16. Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası..
    17. Gökten koltuk düştü
    18. Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı,..
    19. Belediyeler Birliğinden hizmet içi..
    20. Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi