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Başkan Akman, en çok atık pil toplayan okulu ödüllendirdi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe genelinde düzenledikleri ‘atık pil toplama’ kampanyası çerçevesinde en fazla pil toplayan okul ve öğrencilerini ödüllendirdi.

25 Haziran 2019 Salı 14:45
Başkan Akman, en çok atık pil toplayan okulu ödüllendirdi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe genelinde düzenledikleri ‘atık pil toplama’ kampanyası çerçevesinde en fazla pil toplayan okul ve öğrencilerini ödüllendirdi.


Tuşba Belediyesinin, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile birlikte ilçe sınırlarında bulunan okullara yönelik gerçekleştirdiği ‘atık pil toplama’ kampanyası sonuçlandı. Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 15 Ekim 2018- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında okullarda düzenlenen kampanya ile yüzlerce kilogram atık pil kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.


Tuşba ilçesinde; öğrenciler, eğitimciler ve halk tarafından yoğun ilgi gören kampanya çerçevesinde 105 kilogram atık pil toplayarak Van’da 3. olan Polatoğlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Konak ile kampanyanın koordinasyonunu yürüten öğrencileri, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ı ziyaret etti. Topladıkları atık pillerle ilde 3. olma başarısını elde eden okula, Başkan Akman tarafından 1 adet satranç eğitim panosu ile 7 adet satranç tahtası takımı hediye edildi.


İlçede bulunan okullarda yapılan ‘Ödüllü Atık Pil Toplama’ yarışmaları ile bugüne kadar toplam bir ton 930 kilogram atık pil toplandığını belirten Başkan Akman, ‘atık piller çöpe gitmesin, toprağı kirletmesin ve geri dönüşüme kazandırılsın’ sloganıyla kampanyayı büyük bir gayretle yürüttüklerini kaydetti. Başlatılan bu kampanyanın çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırılması bakımından önemli olduğunu söylen Başkan Akman, “Atık piller kesinlikle evsel atıklarla karıştırılmaması ve çöpe atılmaması gerekir. Aksi takdirde, pillerin dış kabı zamanla delinerek içindeki ağır metaller toprağa ve suya karışır. Onun için cihazlarda kullandığımız piller bittiği zaman, çöpe atmadan ayrı bir yerde biriktirerek, bunları daha sonra atık pil toplama kutularına bırakmak gerekiyor” ifadelerini kullandı


Ödüllerini alan öğrenciler ise, okullarına ‘atık pil kutusu’ bırakan ve kampanya çerçevesinde okullarında düzenlenen geri dönüşüm ve çevre eğitimlerinden dolayı Başkan Akman’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:45
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