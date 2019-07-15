Başkan Akkuş’un 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Kahta İlçesine bağlı Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Gaffari Akkuş mesajında, “15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainler, dünya üzerinde gazi unvanına sahip tek meclisi olan TBMM’ye saldırmış, 249 yurttaşımızı şehit etmiş, ülkemize maddi ve manevi olarak büyük zarar verdi. Akıl ve vicdanlarını, karanlık bir zihniyete teslim eden bu güruh, milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkum edildi. 15 Temmuz Darbe Girişimi kahraman Bölükyayla halkımızı da sokaklara dökmüş ve demokrasisine, milli iradesine bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Bayrağımız ve istiklalimiz uğruna her daim kurban olmaya hazırız. 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de yüce Allah’tan şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.