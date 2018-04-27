Başkan Akkoyun’dan Sarıyer’de gövde gösterisi

Yemeğe katılımın yoğun olduğu gözlenirken, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK ve dernek başkanları, eski başkan, eski yöneticiler, üyeler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Sarıyer 20 Mayıs’ta olağan kongreye gidecekken, mevcut Başkan Saffet Akkoyun’a destek ve ilginin yoğun olduğu gözlendi.

Camiada Saffet Akkoyun’un yeniden başkanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.