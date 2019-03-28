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Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni fabrika müjdesi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ne 2 yeni fabrikanın kurulacağının müjdesini verdi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:51
Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni fabrika müjdesi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ne 2 yeni fabrikanın kurulacağının müjdesini verdi.


Akşehir Belediyesi olarak ilçedeki istihdama yönelik çalışmalarda da yer aldıklarına değinen Başkan Akkaya, “Hali hazırda Akşehir Organize Sanayi Bölgemizin yüzde 51 hisseyle Akşehir Belediyesi en büyük paydaşlarından biridir. Mevcut Organize sanayi Bölgemizin genişlemesi amacıyla Milletvekilimiz Orhan Erdem’in önderliğinde Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ve AK Parti İlçe Başkanlığımız ile birlikte girişimlerde bulunarak 35 Hektar alanı Akşehir Organize Sanayi Bölgemize genişlemesi amacıyla kazandırdık. Bu genişleyen alan için 37 adet yeni sanayi parseli oluşturulmuştur” dedi.


Yeni oluşturulan sanayi parselleri için 20 den fazla firmanın başvuruda bulunduğunu belirten Başkan Akkaya, “İlk etapta Le Dore Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti ile Andres Madencilik A.Ş. tarafından genişleyen alana 2 fabrika açılacak. Tekstil fabrikasında 80, madencilik firmasında ise 50 kişinin şehrimizden istihdam yapılmasının önü açılmış olacaktır. Mevcut parsellere de fabrikaların açılmasıyla yaklaşık olarak şehrimizde 2- 3 bin kişiye istihdam yolu açılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.


Başkan Akkaya Akşehir Organize Sanayi Bölgesinin genişlemesine katkı ve destek veren AK parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı ve Akşehir OSB Yönetim Kurulu Üyelerine de teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:51
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