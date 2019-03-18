Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur”

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Cumhur İttifakı Belediye Meclisi Üyesi Adayları ile birlikte seçim kampanyası çalışmaları kapsamında çeşitli mahallelerde tarlada çapa yapan kadınları ziyaret etti.

Tarlada çapa yapan kadınlara işlerinde kolaylıklar dileyen ve bereketli bir ürün sezonu geçirmeleri temennisinde bulunan Başkan Akkaya, kadınlara yönelik istihdam projeleri ve Akşehir’e yeni dönemde yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi. Akşehir’e 5 yılda 568 milyon liralık hizmet ve yatırım gelmesine vesile olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu nedenle ‘tarlada izi olanın, harmanda yüzü olur’ diyoruz. Bizim harmanımız da 31 Mart’ta. Cumhur İttifakı Ekibi olarak bize vereceğiniz destekle siz değerli bayan kardeşlerimize yönelik birçok proje ve hizmeti sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Başkan Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile birlikte bir süre çapa yaparak tarlada çalışan kadınlara da yardım etti.