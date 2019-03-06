Başkan Akkaya, seçim çalışmalarına devam ediyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Cumhur İttifakı Belediye Meclisi Üyesi Adayları ile birlikte seçim kampanyasını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Salı Pazarı’nda esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluşan Başkan Akkaya, onlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Sanayi Yolu üzerinde ve Gazi Bulvarı üzerindeki esnafları da ziyaret eden Başkan Akkaya ve ekibi, esnaflarında yoğun ilgisi ile karşılaştı. Seçim çalışmaları kapsamında akşamları da mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Akkaya ve Cumhur İttifakı ekibi, Alanyurt ve Kozağaç Mahallelerindeki toplantılarda vatandaşlarla buluştu.

Akşehir’i 5 yıldır en güzel hizmet ve projelerle buluşturmak için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Başkan Akkaya, “Bu yeni dönemde daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Çünkü artık Cumhur İttifakı var. Milliyetçi Hareket Partimizde bizimle birlikte. Allah’ın izniyle bu memleketin geleceği için bekası için bayrağımızın inmemesi, ezanımızın susmamasıyla birlikte bu memlekete daha çok yatırım için biz omuz omuza verdik. Üçlü ve Güçlü olalım istiyoruz. Bu ne demek? Akşehir’de Cumhur İttifakı, Konya’da Cumhur İttifakı ve Ankara’da da Cumhur İttifakı desteğini arkasında hisseden hükümetimizle Akşehir’imize birçok yeni projeyi ve hizmeti kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Akkaya, yeni dönemde yapılacak 60’a yakın proje ve hizmetler konusunda da katılımcılara bilgiler aktardı.

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da, yaptığı konuşmada Akşehir adına güzel yatırımlar ve projelerin bir bir hayat bulduğuna dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekili Serdar Aytaç ise, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhuyla oluşan Cumhur İttifakı ile yerel seçimlere geldiklerini söyledi.