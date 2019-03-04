Başkan Akkaya, Plant Ödülü’nü aldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki Tarihi Evlerin Restorasyonu çalışmasıyla Plant Dergisi tarafından layık görülen sektörün en prestijli ödülü olan Plant Ödülü’nü aldı.

Akşehir Belediyesinin, ilçede hayata geçirdiği Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki Tarihi Evlerin Restorasyonu, Plant Dergisi tarafından sektörünün en prestijli ödülü olan Plant Ödülü’ne layık görüldü. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen ödüllendirme, genel olarak Türkiye’de “Süs Bitkisi” üretiminde çağdaş ve yenilikçi yaklaşımları, ekonomiye ve “Peyzaj Mimarlığı” meslek disiplinine katkıyı özendirmek; seçilecek kişi veya kuruluşları kamuoyu gündemine getirmek ve onurlandırmak amaçlarını taşıyor. 19 kişilik bir ekipten oluşan seçici ve danışma kurulu tarafından 138 proje incelenmiş, 24 proje koşullara uymadığı için elenirken 114 proje değerlendirmeye alınarak 51 proje ödül kazandı. Akşehir Belediyesi; Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Tarihi Evlerin Restorasyonu ile Kamusal Alan, Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları Plant Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan törenle Plant Ödülü’nü alan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Sokak Sağlıklaştırma Projemiz kapsamında yaptığımız restorasyon çalışmaları; Plant Ödülü’ne layık görüldü. Kültürel ve tarihi açıdan büyük zenginliklere sahip olan Akşehirimizde yaptığımız bu çalışmaların birçok kez ödüle layık görülmesi bizleri de mutlu ediyor. Halkımız teveccüh gösterirse yeni dönemde de Akşehirimizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yaptığımız bu tür güzel proje ve çalışmalarımız tüm hızıyla sürecektir” dedi.