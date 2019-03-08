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Başkan Akkaya kadın personellerle bir araya geldi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinde Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede çalışan kadın personellerle bir araya gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, onların günlerini kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 13:33
Başkan Akkaya kadın personellerle bir araya geldi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinde Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede çalışan kadın personellerle bir araya gelen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, onların günlerini kutladı.


Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, “Akşehir Belediyemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle böyle küçük mütevazi bir buluşmayla belediyede çalışan hanım kardeşlerimizin günlerini kutluyoruz. Hanımlarımızın değerini bir güne sığdırmak, bir günde kutlamak doğru değil. Kadınlarımız bizim hem anamız, hem eşimiz olarak toplumumuzun her şeyi. Kadınlarımız analık noktasında istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde de en önemli sanatkarlardır” ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından kadın personellere çiçek veren Başkan Akkaya, Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede çalışan kadın personellere bir gün idari izin verdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:33
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