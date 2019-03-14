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Başkan Akkaya, istişare toplantısına katıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Memur-Sen Akşehir Temsilciliğinin hazırladığı istişare toplantısına katıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:20
Başkan Akkaya, istişare toplantısına katıldı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Memur-Sen Akşehir Temsilciliğinin hazırladığı istişare toplantısına katıldı.

 

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen istişare toplantısına; Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Teşkilat Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Akşehir İlçe Başkan Vekili Serdar Aytaç, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları, Sendika Temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

 

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını Eğitim-Bir-Sen Akşehir Temsilcisi Ferhan Ekici yaptı. Ekici, yaptığı konuşmada “Haklıyı güçlü kılmak, bireyin hakkını korumak, İnsan haklarına yönelik şiddet, baskı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkıp, toplum kültürünün yapısını oluşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, sendikal mücadelede her zaman toplum bilincinde olmalıyız” diye konuştu.

 

Memur-Sen Akşehir İlçe Kurucu Başkanı Bilal Doğru ise, “Cumhur İttifakıyla bir araya gelerek memleketin meselelerine sahip çıkan, insanımıza ve insanlığa yeni bir medeniyet, huzurlu bir hayat sunmak üzere bir araya gelen siz değerli insanları canı yürekten kutluyorum. Yolunuz ve yolumuz açık olsun” dedi.

 

Akşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya da, yaptığı konuşmada 31 Mart Yerel seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak; vatan, millet, bayrak, namus, dinimiz ve ezanımız için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Bu birlik ve beraberlik; Cumhur İttifakını doğurdu. Bu ittifakın tohumları 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde atıldı. Devletimizin bekası için bu birliktelik başladı ve Yenikapı ruhuyla daha da canlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerimizde biraz daha vücut buldu ve inşallah 31 Mart yerel seçimleri ile beraber daha da pekişecektir” diye konuştu.

 

Konuşmaların ardından sendika üyelerinin görüş ve fikirleri alınarak istişare toplantısı sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:20
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