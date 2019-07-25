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Başkan Akkaya Genç KOMEK Yaz Okullarını ziyaret etti

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Genç KOMEK Yaz Okullarını ziyaret etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:53
Başkan Akkaya Genç KOMEK Yaz Okullarını ziyaret etti

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Genç KOMEK Yaz Okullarını ziyaret etti.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde açılan Genç KOMEK Yaz Okulu çalışmalarını yerinde incelemek üzere Akşehir ASEM ve Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi binasında kurs gören öğrencileri ziyaret etti. İlk olarak Akşehir ASEM’deki kursları ziyaret eden Başkan Akkaya kursiyer öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler bahçedeki oyunlarını bir süre izleyen Başkan Akkaya, daha sonra sınıfları ziyaret dip öğrencilerin çalışmaları hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı. Başkan Akkaya ve beraberindekiler daha sonra Akşehir Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi’ni buradaki sınıfları dolaşıp kursiyer öğrencilerle sohbet etti.


Akşehir’de Genç KOMEK Yaz Okulu’na yoğun bir ilginin olduğuna vurgu Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Şu anda Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan Genç KOMEK Yaz Okulu çalışmalarını yerinde inceledik. Burada çocuklarımız hem Kuran-ı Kerim öğreniyor, hem yüzme öğreniyor, hem de tercih ettikleri dallarda çeşitli el becerisi ya da bilgi kurslarına katılıyorlar. Maşallah hepsi de çok ilgili ve değerli hocalarımızda onları çok güzel şekilde yetiştiriyorlar. Genç KOMEK Yaz Okulu’nda çocuklarımızın el becerilerini geliştiren sportif amaçlı kurslar, yine temel dini bilgileri öğreten birçok kurslarımız var. Ben buradan bu projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Başkanımıza Akşehir halkı ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Akşehir’deki bu faaliyetleri yürüten KOMEK ve ASEM yetkililerimize ve değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Akkaya’nın ziyaretlerine Akşehir ASEM Sorumlusu Songül Özcan Turan ile Akşehir KOMEK Sorumlusu Hüseyin Zeybek eşlik etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:53
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