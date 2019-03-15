Başkan Akkaya: “En fazla hibe kullanılan dönem bizim dönemimiz”

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Cumhur İttifakı Belediye Meclisi Üyesi Adayları ile birlikte seçim kampanyası çalışmaları kapsamında Karahüyük Mahallesini ziyaret etti.

Yoğun bir ilgi ile karşılanan Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet, mahalle meydanında vatandaşlarla buluşarak onlara yapılan hizmetler ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Akkaya, “Sizler bizlere güven duydunuz, bizde sizlerin güvenine layık olmak için emin olun gece gündüz çalıştık. Bu çalışmalarımızla Akşehirimize 568 Milyon liralık hizmet ve yatırım gelmesine vesile olduk. Akşehir Belediyesi’nin bütçesi ile bunları yapmak mümkün müydü? Tabi ki değil. Bu 568 milyon liralık yatırım içinde 76 milyon lirası Akşehir Belediyesi bütçesi. Gerisi Büyükşehir Belediyemiz, Hükümet ve Bakanlık yatırımları ile 200 milyona yakın hibe desteği ile gelen yatırımlardır. Akşehir Belediyecilik tarihinde belediyemizin kurulduğu tarih olan 1854 yılından bu yana en fazla karşılıksız kredi, hibe kullanılan dönem bizim dönemimizdir. 200 milyon liraya yakın yatırım Avrupa Birliği ve Türkiye içindeki çeşitli fonlardan getirdiğimiz hibelerle yapılmıştır. Onun için at binenin kılıç kuşananın diyoruz. Sizler bunları biliyorsunuz. Sizler bizlere güvendiniz. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğümüz döneminden, mühendis olarak çalıştığımız dönemden sizin arazilerinizin hepsinde Elhamdülillah bizim ayak izimiz var. Onu için ‘tarlada izi olanın, harmanda yüzü olur’ diyoruz.Bizim harmanımız ne zaman? 31 Mart’ta. Bizim Allah’ın izniyle yüzümüzün var olduğuna inanıyoruz. Sizlerde daha önce bunun gereğini yaptınız zaten, 31 Mart’ta da yapacaksınız biliyoruz. 31 Mart’ta desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve MHP İlçe Başkan Yardımcısı Serdar Aytaç da yaptıkları konuşmalarda, Cumhur İttifakı olarak Akşehir’de yeni dönemde de güçlü bir ekiple hizmete talip olduklarının belirterek Cumhur İttifakı Adayı Salih Akkaya’ya destek istedi.