0553 313 94 23

Başkan Akkaya: "Akşehir’de istikrarlı bir şekilde büyüme devam edecek"

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya; 31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarına devam ediyor.

26 Mart 2019 Salı 14:02
Başkan Akkaya: "Akşehir’de istikrarlı bir şekilde büyüme devam edecek"

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya; 31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarına devam ediyor.


Başkan Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte 31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında çeşitli okullarda öğretmenlerle buluşan Başka Akkaya, öğretmenlerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet, daha sonra Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Saraçlar Esnaf Odası, Kahveciler Esnaf Odası, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Terziler Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ziyaretleri de yaparak burada oda başkanları ve üyeleri ile bir araya gelerek görüşmeler yaptı. Seyran Mahallesindeki esnafları da ziyaret eden Başkan Akkaya ve Cumhur İttifakı heyeti esnaflarında yoğun ilgisi ile karşılaştı.


Seçimlere az bir zaman kaldığının altını çizen Başkan Akkaya, Akşehir’de istikrarlı bir şekilde büyümenin devam edeceğinin altını çizerek, “81 adet projemizle Nasreddin Hocamızın torunları olan Akşehirli hemşehrilerilerimizi daha güzel ve büyük hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Akşehir Belediyemiz olarak üçlü ve güçlü bir şekilde Akşehirimizi geliştirmek ve daha büyük hizmetlere ulaştırmak için değerli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:02
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’ coğrafi işaret tescilini aldı
    1. ’Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’..
    2. Genç okçular ödüllerini Türk Tarih..
    3. Başkan Çelik’ten ulaşıma veda
    4. TV+ 12 milyon indirme rakamı ve3,6..
    5. Güzelçamlı halkı Fuat Akdoğan’ı..
    6. EÜ Merkez Kütüphanesi sınav döneminde..
    7. Uğur Işılak ve Serdar Tuncer’in..
    8. Kuşadası protokol üyeleri bir araya..
    9. Başkan Erdoğan Van'da halka sesleniyor..
    10. Vezirhan’da 20 metrelik Türk bayrağı..
    11. Seçen, Belediye personellerine veda..
    12. Yeni Zelanda'da yas tutulurken,..
    13. FETÖ'nün eski okul müdürüne hapis cezası
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. Handan Toprak Benli’den Ekrem..
    16. Sele kapılarak ölen gelin-kaynana son..
    17. Almanya'nın kamu borcu azaldı
    18. Cilt kanseri neden olur, cilt kanseri..
    19. Gazze sınırında onlarca İsrail tankı..
    20. O Bir Star’a ünlülerden destek
    21. Hayatı pahasına eşyaları böyle taşıdı
    22. TFF'den Eskişehir'e teşekkür
    23. Antalya'da yankesicilik operasyonu
    24. Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde..
    25. Eskişehir'deki FETÖ davasında karar
    26. Sedat'ın hayatına mâl olan..
    27. "İstanbul'daki liman işini bu yıl..
    28. Trump'ın takip ettiği dava Türkiye'de..
    29. Mehmet Anıl’ın Yeniçeriler adlı kitabı..
    30. İsrail askerleri Filistin..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!