Başkan Akkaya: Akşehir’de 5 yılda 568 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Cumhur İttifakı Belediye Meclisi Üyesi Adayları ile birlikte seçim kampanyasını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında okulları ziyaret ederek buradaki öğretmenlere yapılan hizmet ve projeleri anlatan Başkan Akkaya, yeni dönemde yapılacak hizmet ve projeler hakkında da bilgiler sundu. Akşehir’de 5 yılda belediye, Büyükşehir Belediyesi ve devlet desteği ile 568 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Akkaya, “Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimizin desteği ile Akşehirimize 5 yıllık süreçte 568 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Hatta daha da ötesi Avrupa Birliği fonlarından da yararlanarak kanalizasyon değişim projesi ve Atık Su Arıtma Tesisi yapımında bu hibe fonlarından da yararlandık. Bu tesis 94 milyon liraya mal oldu. Bunun 90 milyon liralık kısmı hibe 4 milyon lirası ise belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödendi. Yakında içme suyu projemizde ihale edilecek, bu 50 milyon liralık bir yatırım ve bunun tamamı da yüzde yüz hibe olarak yapılacak” diye konuştu.

Akşehir ASEM’de kurs gören bayanlarla da bir araya gelen Başkan Akkaya ve heyeti, burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek yeni dönemde yapılması planlanan hizmet ve projeleri anlattı. Başkan Akkaya özellikle bayanların el emeği göz nuru ürünlerini satabilmesi amacıyla bir yer planladıklarına da değindi.