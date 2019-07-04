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Başkan Akın’dan yaz spor okullarına ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
Başkan Akın’dan yaz spor okullarına ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret etti. Çeşitli branşlarda kurs gören öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Akın, kurslara katılan öğrencilere başarılar diledi.


Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Çetin Akın da yaz spor okullarında çeşitli branşlarda kurs gören öğrencileri ziyaret etti. Aileleriyle de konuşma imkanı bulan Başkan Akın, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar için ne yapsak az kalır. Okulların kapanmasıyla birlikte Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı. Öğrencilerimiz yoğun bir ders temposundan çıktı. Artık hem tatil hem de spor zamanı. Futboldan basketbola, yüzmeden hentbola, voleyboldan jimnastiğe kadar 7-14 yaş grubundaki çocuklarımız düzenlediğimiz kurslardan faydalanabilir. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlardan uzak tutarak, sağlıklı bir şekilde sporla yetişmelerini sağlamak. Bizlerde Turgutlu Belediyesi olarak alanında uzman eğitmenlerimiz ile çocuklarımıza spor yapma imkanı sunuyoruz. Hem çocuklarımıza hem de antrenörlerimize başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:33
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