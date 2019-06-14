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Başkan Akın’dan karne hediyesi aquapark bileti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, karne heyecanı yaşayan öğrencilere tatil hediyesi olarak aquapark bileti verileceğini açıkladı.

14 Haziran 2019 Cuma 11:17
Başkan Akın’dan karne hediyesi aquapark bileti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, karne heyecanı yaşayan öğrencilere tatil hediyesi olarak aquapark bileti verileceğini açıkladı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın karne heyecanı yaşayan çocuklara hediye olarak belediye tarafından aquapark bileti verileceğini açıkladı. Turgutlu Belediye Başkanı Akın, “Uzun ve yorucu bir eğitim yılının ardından tatil başlıyor. Karne heyecanı yaşayan çocuklarımıza biz de Turgutlu Belediyesi olarak bir hediye vermek istedik. Karnesini getiren çocuklarımız Irlamaz Sosyal Tesislerinde bulunan aquaparktan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çocuklar bizim geleceğimiz onların mutlu olması en büyük dileğimiz. Eğitim yılını tamamlayan öğrencilerimize iyi tatiller dilerim. Değerli ailelerimize ve eğitimcilerimize de verdikleri emekler için takdirlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.


Ücretsiz girişler 25-28 Haziran tarihlerinde


Karne hediyesini almak isteyen öğrenciler karneleri ile birlikte 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren belediye zemin katında bulunan yaz spor okulları kayıt masasına gelerek ücretsiz olarak aquapark giriş biletlerini alabilecek. Irlamaz Sosyal Tesislerinde bulunan aquapark 25 Haziran Salı ve 27 Haziran Perşembe tarihlerinde saat 09.00-12.00 arası ve 13.00-16.00 saatleri arasında kız öğrencilere, 26 Haziran Çarşamba ve 28 Haziran Cuma günleri saat 09.00-12.00 arası ve 13.00-16.00 saatleri arasında erkek öğrencilere hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:17
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