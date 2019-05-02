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Başkan Akın Turgutlu mahallelerini ziyaret etti vatandaşlarla buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yıldırım, Yılmazlar ve Çepnidere mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:01
Başkan Akın Turgutlu mahallelerini ziyaret etti vatandaşlarla buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yıldırım, Yılmazlar ve Çepnidere mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yıldırım Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarı Halil Turhan ve vatandaşlarca Alankuyu Kahveleri’nde sabah kahvaltısı yapan Başkan Akın’a Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser de eşlik etti. 2019 Yerel Seçimleri sonucunda Yıldırım Mahallesi Muhtarlığı görevine başlayan Halil Turhan’a başarılar dileyen Başkan Akın, ilçeyi vatandaşlarla beraber yöneteceklerini söyledi.


Başkan Akın mahalle ziyaretlerine Yılmaz Mahallesiyle devam etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Akın, vatandaşların istek ve şikayetlerini yerinde dinledi. 2019 Yerel Seçimleri sonucunda Yılmazlar Mahallesi Muhtarlığı görevine başlayan Halil Turhan’a başarılar dileyen Başkan Akın, mahallenin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.


Son olarak Çepnidere Mahallesi sakinlerinin konuğu olan Başkan Akın, mahalleli çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Çepnidere Mahallesi Muhtarı İnan Girgin, eski muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Akın, mahallenin sorunlarını, yapılması gerekenleri masaya yatırdı. Sorunları yerinde inceleme fırsatı da bulan Başkan Akın, acil sorunlara kalıcı hizmet yapmanın çabasında olduklarının altını çizerek, Çepnidere’nin tüm sorunlarını el ele vererek çözeceklerini ifade etti. Muhtar Girgin ve mahalleliler, sabahın erken saatinde kendilerini ziyaret ederek ihtiyaçların karşılanması noktasındaki ilgilerinden dolayı Başkan Akın’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:01
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