Başkan Akın öğrenciler ile buluştu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Eğitim Bilimleri Kurumu’nu ziyaret etti.

Belediye Meclis Üyesi Necmi Balık ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Egemen Kemik’in de hazır bulunduğu ziyarette ilk olarak Eğitim Bilimleri Kurumu Sahibi Sinan Turan’ı ziyaret eden Başkan Cemal Akın, daha sonra sınıfları gezerek öğrenciler ve öğretmeler ile sohbet etti. Öğretmenler ve öğrencilerle edip görüş alışverişlerinde bulunan Akın, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Akın,”Bartın Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitim hayatlarını daha iyi şartlar altında sürdürmelerini arzu ediyor, bunu içinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Belediye olarak bizi ilgilendiren her konuda gençlerimizin yanında oluyoruz. Gençlerimizin eğitim öğretim hayatlarını huzur içinde sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Genç kardeşlerimize gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.