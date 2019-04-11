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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Akın mesaiye fen işleri personelleriyle başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, devir teslim töreninin ardından ilk iş gününün mesaisine Fen İşleri Şantiyesi’nde personelle bir araya gelerek başladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 11:10
Başkan Akın mesaiye fen işleri personelleriyle başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, devir teslim töreninin ardından ilk iş gününün mesaisine Fen İşleri Şantiyesi’nde personelle bir araya gelerek başladı.


Turgutlu Belediye Başkanı seçilen Çetin Akın ilk iş gününde şantiyede personel ile bir araya geldi. Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personel ile bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’da yeni bir dönem başlattık. Bundan sonra hep birlikte Turgutlu’muz için gece gündüz demeden çalışacağız. Seçim meydanlarında hep söylediğim gibi ‘benim evine helal lokma götüren alın teri ile çalışan işçi kardeşlerim ile bir sıkıntım olmayacak’. Sizlerin her biri Turgutlu Belediyesini temsil ediyor. Bu anlamda değerli çalışma arkadaşlarım sizlerden isteğim gülen yüzünüzü vatandaşlarımızdan eksik etmemenizdir. Bu sabah olduğu gibi önümüzdeki süreçte sabahlarda sizlerle birlikte burada mesaiye başlayacağım. Yapılan çalışmaları yakından takip edeceğim. Allah hepinize kolaylık versin, kazasız belasız çalışmayı nasip etsin” dedi.


Başkan Akın, şantiye ziyaretinin ardından, Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte Atatürk Mahallesi Anıl Sokak üzerinde gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Burada sokak sakinleriyle selamlaşarak sohbet etme imkanı bulan Başkan Akın, “Söz verdiğimiz gibi yol çalışmalarımıza başladık. İnşallah bundan sonra bende ekiplerimizin çalışmalarında yerinde inceleyerek yol çalışmalarının takipçisi olacağım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:10
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