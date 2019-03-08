0553 313 94 23

Başkan Akın, kurum çalışanlarının taleplerini dinledi

Bartın Belediye Başkan Cemal Akın kurum ziyaretlerine Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile devam etti.

08 Mart 2019 Cuma 16:22
Başkan Akın, kurum çalışanlarının taleplerini dinledi

Bartın Belediye Başkan Cemal Akın kurum ziyaretlerine Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ile devam etti.


İlk olarak Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Asım Özdemir ile bir araya gelen Başkan Cemal Akın, Özdemir ile bir süre sohbet ettikten sonra kurum çalışanlarını ziyaret etti.Talep ve önerilerini Başkan Cemal Akın’a ileten kurum çalışanları ziyareti için Başkan Cemal Akın’a teşekkür ettiler. Ziyaretlerine Milli Eğitim Müdürlüğü ile devam eden Başkan Akın burada personel ile sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Başkan Cemal Akın’a ziyaretlerinde Belediye Meclis Üyeleri Recep Çömlek, Semih Kaptan, Belediye Meclis Üyesi Adayları Mehmet Somaklı, Egemen Kemik, Murat Kaya, Sevil Soyak ve Ozan Salim Güreş eşlik etti.


Ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzü ziyaret ederek görevli personellerden talep ettikleri belediye çalışmaları ve önerileri hakkında bilgiler aldık. Ziyaretimizde ayrıca kurum müdürlerimize ve değerli personellerine ihtiyaç duydukları her an Bartın Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu kendilerine belirttik. Bizleri misafir eden Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:22
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de terör örgütüne ait depo bulundu
    1. Gümüşhane'de terör örgütüne ait depo..
    2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun..
    3. Akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
    4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    5. Türkiye’nin yeni Canberra Büyükelçisi,..
    6. Sözlü: "5 milyar dolarlık yatırımı..
    7. Kayseri polisinden ’Şafak’ operasyonu
    8. Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı"..
    9. Bakan Albayrak, Sarıyer’de esnaf..
    10. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    11. Engellilerden Kadınlar Günü etkinliği
    12. Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer..
    13. Roma Kulübü, Monchi'yi görevden aldı
    14. Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına..
    15. Bakan Pakdemirli, 10. Milas Tarım..
    16. Premier Lig’de şubat ayının futbolcusu..
    17. Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli..
    18. Ağrı Barosu’ndan ‘8 Mart Dünya..
    19. Suriyeli tutsak kadınlar için bir..
    20. "FETÖ'cüler o kadar sırnaşıklardı ki..
    21. Türkiye Girişimci Kadın Buluşması
    22. MHP’li Depboylu: "Kazandığımız..
    23. Sıcak gözlemeler Başkan Türel’den
    24. Bartın’da kaldırımlar yenileniyor
    25. Bakan Soylu: "Türkiye’de 299 belediye..
    26. Analig Sutopu Müsabakaları Açılış..
    27. Sarcan: "Mücadele günüdür"
    28. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    29. "Visit İstanbul" projesi
    30. Emniyet müdürlüğü kadınları unutmadı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti