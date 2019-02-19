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Başkan Akın Köypark proje alanını inceledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Köypark Proje alanında incelemelerde bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 15:41
Başkan Akın Köypark proje alanını inceledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Köypark Proje alanında incelemelerde bulundu.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 50+1 projeleri arasında bulunan Köypark Proje alanında incelemelerde bulundu.İncele esnasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Cemal Akın vatandaşlara proje hakkına bilgiler verdi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın”Mülkiyeti bize ait olan Hürriyet Mahallesi’nde ki 133 bin metrekarelik alanda bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Projemizin içinde hobi bahçeleri, macera parkları, köy meydanı, köy kahvesi, içerisinde nehri, nehirde bir şelalesi, değirmeni, fırını, oyuncak müzesi, küçük bir arkeoloji müzesi, 20 bin metrekarelik piknik alanları, yürüyüş yolları, meydanları, oyun alanları ve izci kampı ve kümes hayvanları olacak. Buraya gelen ziyaretçilerimiz bir günü burada eğlenceli şekilde değerlendirebilecek. Kentimizin doğasını bozmadan vatandaşlarımızın gezebileceği, sosyalleşebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Halkımız teveccüh göstermesi halinde önümüzde ki dönemde bu projeyi Bartın’a kazandırmak istiyoruz.Ayrıca Köypark ve Gazhane Kültür Parkı arasına da teleferik yapmak istiyoruz. Şehrimizin güzelliklerini gözler önüne serecek olan bu projeleri Allah nasip ederse önümüzde ki dönemde Bartın’a kazandıracağız.” dedi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:41
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