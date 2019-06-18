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Başkan Akın İstanbul’da hemşehrileriyle buluştu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İstanbul’da yaşayan Bartın’lılarla bir araya geldi.

18 Haziran 2019 Salı 14:30
Başkan Akın İstanbul’da hemşehrileriyle buluştu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İstanbul’da yaşayan Bartın’lılarla bir araya geldi.


Belediye Başkanı Cemal Akın İstanbul’a biz dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti esnasında Başkan Akın’a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ercüment Özçelik, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ve Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu eşlik etti. Belediye Başkanı Cemal Akın ve beraberindeki heyet, İstanbul’da yaşayan Bartın’lı hemşehrileri ile bir araya gelerek, Bartın Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve gündeme dair konular hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Akın İstanbul ziyareti esnasında, Bartın Hasankadı Beldesi Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Recep Gökkurt, İstanbul Gaziosmanpaşa Bartınlılar Derneği Başkanı Şükrü Yavuzaslan’ın da iştiraki ile Karadeniz Mahallesi’nde yaşayan hemşehrileri ile bir araya geldikten sonra, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ile Büyükçekmece MHP Belediye Meclis Üyesi İdris Doğan’ın da eşlik ettiği heyet İstanbul Bartınlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’ni (İST-BAR-DER)’i ziyaret etti. Sonrasında İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Muhtarı Cengiz Üstünyer ile azalarını ziyaret ettiler. İstanbul ziyareti esnasında Bartın’lılar ile bir araya gelerek, sohbet eden Belediye Başkanı Cemal Akın ve beraberindeki heyet, Bartın Dernekler Federasyonu’nda (BARFED) Federasyon Başkanı Zeynel Özsoy, BARKOZDER Başkanı Zeki Eser, BARKUMDER Başkanı Sezgin Özdemir, BARÖZDER Başkanı Muharrem Aydoğan, BAKAŞDER Başkanı Ekrem Arslan, Ulus Doruca Şahince Derneği Başkanı Ali Balçı, BAMESTER Başkanı Mehmet Özen’i, yine İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Abdipaşalılar Derneği Başkanı Naci Aslan’ı ziyaret etti. Akın, Bartın Mevren Sevdalıları Derneği (BAMESTER) Başkanı Faik Özen, İstanbul Pendik’te bulunan Bartın Drahna Çevre Kalkınma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Mustafa Işık, Bartın Ulus Şirinler Köyü Danagölü Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Aslan ve İstanbul Kadıköy’de bulunan Bartınlılar Derneği’ni Başkanı Necat Kalaycıoğlu, İstanbul Ataşehir’de bulunan Bartın İli Yardımlaşma Derneği ile ziyaretlerini sürdürdü.Belediye Başkanı Akın, İstanbul’a gittiği andan itibaren bir çok sayıda hemşehrisi ile bir araya gelerek sohbet etti.BİYAD Başkanı İdris Tamur’uziyaret eden Belediye Başkanı Cemal Akın ve beraberindeki heyet,dernek yönetim kurulu üyeleriyle hasbihal etti. Akın ve beraberindeki heyet daha sonra İstanbul Kağıthane’de BARKOZDER’in organizasyonunda Şuayip Aslan’ın evine konuk oldu. MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ile birlikte misafir oldukları Aslan Ailesi’ndeki kahvaltı programına, Kozcağız Aşağıdere Köyü Derneği Başkanı Ekrem Aslan ile Başkan Vekili Fikret Çeliktaş da eşlik etti. Başkan Akın, Şuayip Aslan ve ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, İstanbul’da yaşayan tüm Bartın’lılara misafirperverlikleri, güler yüz ve coşkulu karşılamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Akın, ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamasında, “ İstanbul’da bulunduğumuz süre içerinde bizlere yakın ilgi ve alaka gösteren tüm hemşehrilerimize, İstanbul’da bulunan derneklerimizin başkanlarına, yönetim kurulu ve dernek üyelerine, heyetimize gecenin geç saatine kadar eşlik ederek, vakit ayıran tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizleri Bartın’da gibi hissettiren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:30
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