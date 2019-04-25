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Başkan Akın, halk gününde vatandaşları dinledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlulu vatandaşların istek ve taleplerini doğrudan kendisine iletmesine olanak sağlayacak halk toplantılarına başladı.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:03
Başkan Akın, halk gününde vatandaşları dinledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlulu vatandaşların istek ve taleplerini doğrudan kendisine iletmesine olanak sağlayacak halk toplantılarına başladı.


Göreve geldiği ilk günden bu yana Turgutlu halkının talep, istek ve şikayetleri doğrultusunda çözüm üreten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ‘Turgutlu’yu birlikte yönetme’ sözünün doğrultusunda önemli bir çalışmaya daha imza attı.Kentte yaşayan her vatandaşın kente dair fikirlerine önem veren Başkan Akın, bu doğrultuda geleneksel hale getireceği halk günlerine başladı. Her Çarşamba günü saat 09.00 ile 12.00 saatlerinde arasında halk gününde vatandaşlar ile bir araya geleceğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Biz ‘bu kente dair hayallerimiz, hedeflerimiz var’ demiştik. Turgutlu’yu da burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte, uyum içerisinde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu doğrultuda da etkin iletişim olan bire bir yani yüz yüze görüşmelerimizi ‘halk günü’ adı altında gerçekleştirmeye başladık. Bugünde ilk halk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu toplantımızda Vatandaşlarımızın önerileri, talepleri, istek ve şikayetleri dinledik, ilgili birimlere konuların çözümüne yönelik çalışmalar yapması için gerekli talimatları verdik.Bizler her şeyin en iyisine layık vatandaşlarımız için gece demeden gündüz demeden çalışacağız. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:03
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