Başkan Akın bir engelli vatandaşın daha yüzünü güldürdü

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yürüme zorluğu çeken engelli bir vatandaşın isteğini yerine getirdi. Başkan Akın, evinin önüne engelli rampası isteğinde bulunan Naile Türkmenpınar’ın isteğini kırmayarak engelli rampasını yaptırdı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yürüme zorluğu çeken Naile Türkmenpınar’ın yüzünü güldürdü. Evine girip çıkmakta zorluk çeken Naile Türkmenpınar’ın evinin önüne engelli rampasının yapıldığını belirten Başkan Akın “Naile teyzemiz evine girip çıkmakta zorluk çekiyordu. Bizlerden bir engelli rampası yapmamızı istedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli çalışmaları tamamlayıp engelli rampasının yapımını tamamladı. Naile teyzemizin yüzünün güldüğünü görmek bizleri daha da mutlu etti. Arık rahat bir şekilde evine girip çıkabilecek” dedi.

‘Başkanımızdan Allah razı olsun’

Belediye Başkanı Çetin Akın’a engelli rampası için teşekkür ettiğini belirten Naile Türkmenpınar ise, “Yürüme zorluğu çeken biriyim. Başkanımızdan bir isteğim oldu. Sağolsun onu da yerine getirdi. Allah ondan razı olsun. Evime rahat bir şekilde girip çıkacağım” şeklinde konuştu.