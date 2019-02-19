Başkan Akın: “Allah kazasız belasız çalışmayı nasip etsin”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Taşkömürü İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan madencileri ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Meclis Üyesi Hüseyin Taner Çetin, MHP Amasra Belediye Başkan Adayı Asım Soydan, Meclis Üyesi Adayları, MHP Amasra İlçe Başkanı Bilgihan Doğanel, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Recai Saka ve teşkilat mensupları hazır bulundu. Vardiya giren ve vardiyadan çıkan işçilerle selamlaşan Akın, işçilere kazasız belasız çalışma temennisinde bulunurken işçilerin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Cemal Akın ve beraberinde ki heyet daha sonra Amasra Taşkömürü Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve Müdürlük personelini ziyaret etti. Personel ile tek tek selamlaşan Başkan Cemal Akın, personele çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Madenciler, ülkemizin ve bölgemizin gururudur. Onların, canları pahasına çok zor şartlar altında çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Bartın Belediyesi olarak bizler madenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Tüm madenci kardeşlerimize Allah kazasız belasız çalışmayı nasip etsin” dedi.