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Başkan Akgün’den Cilas Şirketler Grubuna ziyaret

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün Cilas Şirketler Grubuna nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

19 Mart 2019 Salı 17:17
Başkan Akgün’den Cilas Şirketler Grubuna ziyaret

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün Cilas Şirketler Grubuna nezaket ziyareti gerçekleştirdi.


Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün Devrek’te faaliyette bulunan Cilas Şirketler Grubuna ait Cilas Kauçuk ve Cilas Metal firmalarına nezaket ziyaretinde bulunarak Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak’tan firmanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Devrek Vergi Dairesi Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte firmaya gelen Akgün’ü kapıda karşılayan İrfan Civak’a Akgün tarafından düzenli vergi ödemeleri ve vergi rekortmenleri sıralamasına girdiğinden dolayı çiçek takdim edilirken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak,” Öncelikle bizlere nezaket ziyaretinde bulunan Zonguldak Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün’e ve beraberindekilere teşekkürlerimi sunarım, Başkan Refik Akgün ile bölgemizde yapmayı düşündüğümüz istihdam artırıcı yeni yatırımlarımız hakkında bilgi alış verişinde bulunduk.” diye konuştu. Berberinde firma yetkilileri ile birlikte fabrikayı gezdiren ve çalışmaları hakkında misafir heyete bilgiler veren Civak, davetlilere Devrek’te üretilerek Avrupa’ya ihraç edilen ürünler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Cilas Kauçuk firmasını ve İrfan Civak’ı yakından tanımaktan mutlu olduğunu ifade eden Refik Akgün,” Öncelikle böyle bir firmanın ilimiz sınırları içinde faaliyet göstermesi ve istihdam sağlanması ve ekonomik anlamda da katma değer oluşturması hem ilimiz hem de ülkemiz anlamında büyük bir artıdır. Özellikle vergilerini düzenli bir şekilde ödeyen bölgemizin değerli firmalarından olan Cilas Şirketler Grubunun sahibi İrfan Civak’ı ve firma yetkililerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:17
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