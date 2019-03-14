Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçedeki hastaneleri ve sağlık ocaklarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Akgün, hastanelerde tedavi gören hastaları da unutmadı. Büyükçekmece’de görev yapan tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak karanfil veren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yapan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Doktorluk en kutsal mesleklerden bir tanesi. İnsanların hayatını kurtarmak, eski sağlığına kavuşturmak kadar güzel ve kutsal bir şey olamaz. Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın bayramları kutlu olsun” dedi.

İlçede görev yapan sağlık çalışanları da hastane ve sağlık ocaklarını tek tek gezen Başkan Akgün’e hassasiyetinden ötürü teşekkür etti.