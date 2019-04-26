Başkan Akgün Marmara Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün kurucu üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği’nin “2019 yılı 1’inci Olağan Meclis Toplantısı”na katıldı. Şişli’de düzenlenen toplantıya katılan Başkan Dr. Hasan Akgün bir kez daha Marmara Belediyeler Birliği’nin birlik yönetimine seçildi.

“Tüm kararların Marmara halkı için hayırlı olmasını diliyorum”

Uzun yıllardır Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyesi seçilen Başkan Dr. Hasan Akgün, “Marmara Belediyeler Birliği’nin kuruluşunun 44’üncü yıl dönümünde tekrar birlik yönetimine seçilmek beni gururlandırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da birlik olarak önemli projelere imza atacağız. Üyelerimizle birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bana oy vererek bir kez daha birlik yönetimine seçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Birlik yönetimine seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, alınan tüm kararların Marmara halkı için hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni döneme ilişkin çalışmalar ve projeler konuşuldu.