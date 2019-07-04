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Başkan Akgün: “Kıbrıs’ta bir işgal söz konusu değildir”

Oslo’da devam eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel İzleme Komitesi Toplantısı’nda konuşan Türk Milli Delegasyonu ve İzleme Komitesi Üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
Başkan Akgün: “Kıbrıs’ta bir işgal söz konusu değildir”

Oslo’da devam eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel İzleme Komitesi Toplantısı’nda konuşan Türk Milli Delegasyonu ve İzleme Komitesi Üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Kıbrıs’ta bir işgal söz konusu değildir. Kıbrıs anayasasından doğan garantörlük hakkıyla Türkiye Kıbrıs’ta görevini yapmıştır” dedi.


Türk Milli Delegasyonu ve İzleme Komitesi Üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Oslo’da devam eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel İzleme Komitesi Toplantısı’nda konuştu. Başkan Akgün, Kuzey Kıbrıs yerel yönetimleriyle ilgili gündem maddeleri görüşülürken şunları söyledi: “Kıbrıs’ta bir işgal söz konusu değildir. Kıbrıs anayasasından doğan garantörlük hakkıyla Türkiye Kıbrıs’ta görevini yapmıştır. İki toplumdan oluşan Kıbrıs Cumhuriyetinde Rum tarafının Türk halkını sistematik bir şekilde imha etmeye başlaması 1974 barış harekatına sebep olmuştur. Bizim konumuz bu değil. Kongrenin esas görevi olan yerel yönetimler özerklik şartına göre KKTC belediyelerine katkı sağlamaktır.”


Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından izleme komitesi davet edilmeleri halinde KKTC belediyelerinin gelişimleri için seminerlere yetkili üyelerin gönderilebileceğini söyledi.



Türkiye Yerel Yönetimler Seçim İzleme Raporu değerlendirildi.


Türk Milli Delegasyon üyesi olan Başkan Akgün İstanbul’da gerçekleşen yerel seçimler ve Türkiye Yerel Yönetimler Seçim İzleme Raporu üzerindeki görüşlerini izleme komitesine sunarak gerçeğe uygun olmayan bölümlere itirazda bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
  1. doğa

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