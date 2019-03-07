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Başkan Akgün, Hakan’ın bisiklet hayalini gerçekleştirdi

Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden 5’inci sınıf Hakan Özcan hayalindeki bisiklete Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

07 Mart 2019 Perşembe 10:44
Başkan Akgün, Hakan’ın bisiklet hayalini gerçekleştirdi

Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden 5’inci sınıf Hakan Özcan hayalindeki bisiklete Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün sayesinde kavuştu.



Akçansa Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Hakan Özcan’a bisiklet sözü veren Başkan Akgün sözünü tutarak Hakan’a bisiklet hediye etti. Belediye ekipleri tarafından bisikletine kavuşan Hakan, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayallerimi gerçekleştirdi. Bisikletimi her kullandığımda başkanımı anacağım” dedi.



“İnsanlara, canlılara yardım etmek benim mutluluğumdur”


Çocukları mutlu etmenin kendisini de her zaman çok mutlu hissettirdiğini belirten Başkan Akgün, “İnsanlara, canlılara yardım etmek benim ibadetimdir. Hakan’la karşılaştığımızda kendisine bisiklet sözü vermiştim. 11 yaşındaki bir çocuğun belki de en büyük hayallerinden bir tanesini gerçekleştirdik. Ben ve ekibim ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek onlara yardımlarda bulunuyoruz. Mutluluk şehri Büyükçekmece’nin mutluluğu için çalışmalarımıza özveriyle devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:44
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