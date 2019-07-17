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Başkan Akgün, "Atamızın evini Büyükçekmece’de inşa edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını Büyükçekmece’de yaşatmak adına bir adım atan Belediye Başkanı Dr.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
Başkan Akgün, "Atamızın evini Büyükçekmece’de inşa edeceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını Büyükçekmece’de yaşatmak adına bir adım atan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’ye Atatürk Evi inşa ediyor.



Atatürk’ün anısını yaşatmak için kollarını sıvayan Başkan Akgün, Büyük Atatürk Parkı’na Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya geldiği Selanik Atatürk Evi’nin bir benzerini inşa edecek.



Çok özel ve farklı bir proje


Yaptığı geziler sırasında sık sık Atatürk’ün dünyaya geldiği evi ziyaret eden ve evin bir benzerini Büyükçekmece’ye inşa etmek isteyen Akgün, tüm vatandaşların birebir benzeri olan evi ziyaret edebilmesini sağlayacak. Büyük Atatürk Parkı’nın girişlerinden biri olan ve yapım çalışmaları devam eden Atatürk Evi, toplamda 2 bin 100 metrekare sert zemin içerisinde inşa edilecek. Selanik Girişi ve Atatürk Evi projeleri geniş bir yeşil alan içerisinde yer alıyor. Doğayla iç içe bir alan oluşturacak olan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, gezi yolları, oturma ve dinlenme alanları ve yapılacak büyük meydan sayesinde huzur ve konforun keyfini çıkaracak. Selanik Girişi’ni biyolojik bir gölet ve süs havuzları da süsleyecek.



En anlamlı meydan çalışmalarından biri olacak


Selanik Girişi içerisinde yer alacak meydan çalışmasında Atatürk Evi’nin önünde Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli konumlandırılacak. Başkan Akgün’ün imza attığı anlamlı proje sayesinde Selanik Girişi ve Atatürk Evi’ni ziyaret eden Büyükçekmeceliler, tarihle iç içe olabilecek. Kolay ulaşım ve konfor için her ayrıntının düşünüldüğü proje kapsamında bir de otopark alanı da inşa edilecek.



"Atatürk’ün adını ve anısını yaşatıyoruz"


Geçtiğimiz günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu, büyüdüğü toprakları ve evini ziyaret eden Başkan Akgün, evin bir benzerinin Büyükçekmece’de yapılacak olmasının kendisi ve tüm Büyükçekmeceliler için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulamıştı. Akgün; "Her yüzyılda bir dahi doğar, 20. Yüzyılın dahisi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ün adını ve anısını, şimdiye kadar yaptığımız pek çok projede yaşattık. Selanik Girişi ve Atatürk Evi projesiyle Atatürk’ün dünyaya geldiği evin bir benzeri inşa edilecek. Oluşturacağımız tarihi doku sayesinde Büyükçekmeceliler farklı ve bambaşka bir atmosfer içerisinde bulunabilecek. Anlamlı çalışmanın şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
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