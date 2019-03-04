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Başkan Akgüloğlu’ndan Muhasebe Haftası kutlama mesajı

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:34
Başkan Akgüloğlu’ndan Muhasebe Haftası kutlama mesajı

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Akgüloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden 109 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. 30 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz. Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, TÜRMOB bir meslek örgütü olarak, başta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile meslektaşlarımızın bağlı bulundukları odalara karşı sorumludur. Ancak kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır. Erzurum SMMM Odası ve üyeleri olarak toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak gelişen dünyada ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Ekonomimizin gelişmesi ve iş dünyasının küresel dünyada yerini alması için katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları ve çözüm yollarını gündeme getiriyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır. Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz. Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz. Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:34
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