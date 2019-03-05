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Başkan Ak’dan meclis üyelerine teşekkür plaketi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 2014-2019 hizmet yılının son meclis toplantısında Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

05 Mart 2019 Salı 11:27
Başkan Ak’dan meclis üyelerine teşekkür plaketi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 2014-2019 hizmet yılının son meclis toplantısında Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Meclis üyeleri de son 5 yıllık hizmetlerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Ak’a plaket vererek teşekkürlerini iletti.

 

Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak, görev sırası boyunca çalışma arkadaşlarına son meclis toplantısında teşekkür etti. Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür plaketi takdim eden Mustafa Ak, “Bu dönem içerisinde sesimiz yükseldiyse, kalp kırdıysak, yanlış bir söz söylediysek hakkınızı helal edin. Bizden yana varsa bir hakkımız helal olsun” dedi.

 

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 2014-2019 hizmet yılının son meclis toplantısında gündemde yer alan faaliyetleri değerlendirdikten sonra Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerine 5 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Meclis üyeleri de sosyal ve kültürel projelerin yanı sıra Keçiören’de hayata geçirilen altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik hizmetlerinden dolayı Başkan Ak’a plaket takdiminde bulundu. Söz almak isteyen meclis üyeleri kürsüye gelerek 5 yıllık hizmet süresi için birbirleriyle helalleşti. Keçiören Belediye Başkanı Ak, “5 yıllık sürede Keçiören için, Keçiören halkı için hep birlikte güzel işler yaptık. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren tüm meclis üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Acısıyla tatlısıyla 5 yıllık hizmet dönemini geride bıraktık diyen Ak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

 

“2014-2019 hizmet döneminde sizlerle çalışma fırsatı bulduk. Bu dönem içerisinde sesimiz yükseldiyse, kalp kırdıysak, yanlış bir söz söylediysek hakkınızı helal edin. Bizden yana varsa bir hakkımız helal olsun. Bunun yanında Keçiören’e gerek tesisleşme anlamında gerek sosyal alanlar konusunda büyük hizmetler sunduk. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla, altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla Türkiye’de örnek bir ilçe olarak herkes tarafından takdir gördük. Bu hizmetlerde hepimizin büyük payı var. Başkan yardımcılarımızdan personellerimize kadar tüm çalışanlarımızla birlikte bu hizmetleri Keçiören’e sunduk. Bundan sonra meclisimizde görev alacak olan yeni arkadaşlara başarılar diliyorum.”

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:27
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