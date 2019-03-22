Başkan Akçadurak’tan Mahalle Muhtarlarına plaket Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, mahalle muhtarlarıyla 2014-2019 Yerel Yönetimler döneminin değerlendirmesini yaptı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, mahalle muhtarlarıyla 2014-2019 Yerel Yönetimler döneminin değerlendirmesini yaptı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak konuşmasında, "Muhtarlarımıza büyük önem vermekteyiz. Muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin götürmeye gayret ediyoruz. Belediyemiz her zaman halkımızın hizmetkârı olmaya devam edecektir. 2014-2019 yerel yönetimler döneminde göstermiş olduğunuz çaba ve gayretler doğrultusunda Gediz’in gelişim ve dönüşümündeki katkılarınızdan dolayı Gediz Halkı adına teşekkür eder, sağlık ve uzun ömürlü yaşam dilerim” dedi.

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