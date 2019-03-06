Başkan Akçadurak: “Bizim Derdimiz Gediz”

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Gediz Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediye Postası Dergisi, belediye hizmetlerinin vatandaşlara tanıtılması amacıyla esnaf ve halka ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Tarih, kültür, insan ve mekân boyutunda sürekli yaşanabilir bir Gediz oluşturmak vizyonuyla oluşturduğumuz çalışmalarımız ile ilçemiz Gediz’e hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten mutluyuz” dedi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bizim derdimiz Gediz, alın terimiz Gediz. Gediz’i daha yaşanılabilir bir yere gelmesi için eğitimiyle, kültürüyle, sanayisiyle çağ atlayacak bir hale gelmesi için sürdürdüğümüz çalışmalarımızda başarılı olduk. Başarıya ulaşmamızda, yaptığımız çalışmalarla ilgili vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini almamızın da rolü yadsınamaz. Çünkü bizim için açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve vatandaş memnuniyeti çok önemlidir. Şüphesiz ki, bu yönetim yaklaşımının yanı sıra, vatandaşlarımızın ilgi ve desteği de bizim başarımızı artıran en önemli motivasyon unsurlarından biri olmuştur. Yine belirtmek istiyorum ki sadece çöp toplayan, temizlik yapan belediye değil; sosyal hizmetlerde, sanatta, kültürde ve çevrede göz dolduran bir belediye yönetimi oluştururken sizlerin desteği ve hayır duaları ile başladığımız her işin sonucunu alacağımızdan eminiz.Hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve birlikte görev yaptığımız meclis üyesi arkadaşlarıma ve bizlere verdikleri büyük destek, duydukları güvenden dolayı Gediz halkına teşekkür ediyorum” açıklamasın da bulundu.