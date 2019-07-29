Başkan Akça, yetkililerden sanayinin sorunlarını çözmelerini istedi

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Namık Akça, sanayi de alt yapı sorunlarının had sefada oluğunu, sorunların çözümü için valilik ve belediyeden destek beklediklerini belirtti.

Kars Valiliği ile Kars Belediye’ye çağrı da bulunan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Namık Akça, “Sanayi Sitesi’nde altyapı, yol, su ve kanalizasyon gibi sorunlar hat safada, doğal-gaz çekimi bitirildi. Bir an önce Organize Sanayi Bölgesi’nin sanayinin giriş yollarını, OSB kullandığı için onlara ait olduğu için, bir an önce yapılması artık doğal-gaz sorunu da yok. Çünkü esnaf ve sanatkarlar bu konuda çok mağdur, bunun yanında belediyeden de tekliflerimiz var, kendilerine ilettik. Yol, su, kanalizasyon sorularımızın giderilmesini istedik. Başkandan aldığımız bilgiye göre; önümüzdeki hafta 2 tane araç getireceğinden bahsettiler, kanalizasyon tıkanıklıklarını falan giderileceğini, bu arada da yollarında biran önce yapımına başlanacağını bize anlattılar. Biran önce küçük sanayi sitesinin yol, su sorununun elzem olarak bitirmesi gerekiyor” dedi.

Başta yol olmak üzere birçok sorununun dağ gibi yığıldığına dikkat çeken Akça, “Yol, su, kanalizasyon sorunumuz var. Yıllarca sorularımız çözüm bekledi. Sanayi esnafı ne yapacağını şaşırmış durumda, yetkililer biran evvel sorunlarımızın çözümü adım atmalı. Yetkililer buradaki esnafımızın ne şartlarda, ne koşullarda çalıştığını gelip gözleriyle görmeli. Biz yıllarca sorunlarımızın çözümüne bekledik. Ama maalesef sorunlarımız bir türlü çözülmedi” diye konuştu.

Akça, yetkililerden Küçük Sanayi Sitesi’ne gelmelerini ve sorunları yerinde görmeleri önerisinde de bulundu.