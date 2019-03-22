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Başkan Akay: "Suyu korumak hepimizin işidir"

Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Sulama ve içme suyumuzun kıymetini bilmeli ve suyu akılcı kullanmalıyız" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 15:31
Başkan Akay: "Suyu korumak hepimizin işidir"

Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Sulama ve içme suyumuzun kıymetini bilmeli ve suyu akılcı kullanmalıyız" dedi.


Başkan Akay mesajında; "1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini ’Dünya Su Günü’ olarak ilan etti. Su; hayatımızda o kadar değerlidir ki, ölçülmesi çok zordur. Suyun hayatımızdaki değerini ölçmemiz zor, bunu ancak susuz kaldığımızda anlayabiliriz. Ama gün geçtikçe suyun ihtiyaçtan daha fazla kullanılması, aşırı kirletilmesi, sularımızdaki bazı canlı türlerinin kirlilik nedeni ile yok olması ve besin zincirinin bozulması gibi nedenlerden dolayı dünya su günü her yıl daha fazla önem kazanmaktadır. Bilindiği üzere dünyamızın yüzde 70’i sudur. Ancak bunun yüzde 97’si tuzludur. Yani içilmeye uygun değildir. Geri kalan yüzde 3’ünün ise bir kısmı buzullarda, yer altında olduğu için ulaşılamazdır. Yani dünyadaki suyun sadece yüzde 0,5’ini içebiliriz. Bu temiz su da sonsuz bir kaynak değildir. NASA ülkemizi, önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya kalacak ülkeler arasında gösteriyor. Sulama ve içme suyumuzun kıymetini bilmeli ve suyu akılcı kullanmalıyız. Bu nedenlerle Kayseri Şeker, pancar tarımında akıllı damla sulama sistemlerini önermenin yanındadamla sulama sistemlerini yaygınlaştırmak suretiyle de su israfının önlenmesine katkı sağlamaya çalışıyor" dedi. Kayseri Şeker’in şeker pancar tarımını geliştirmek, verimliliği artırmak ve akıllı damla sulama dönemi çalışmaları hakkında bilgi veren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Bir damla su ülkenin ve insanımızın geleceği açısından çok önemli olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerekmektedir. Kuyu kurumadan suyun kıymeti bilinmez. Suyu korumak hepimizin işidir" ifadelerini kullandı. Yanlış sulama yöntemlerinin suyun fazla tüketimine neden olduğuna dikkat çeken Başkan Akay açıklamasını şu şekilde sürdürdü;


"Aşırı ve kontrolsüz sulama toprağa fayda değil zarar getirir. Aynı zamanda topraktaki tuzluluğu artırarak toprağın kalitesini de bozarak ciddi verim kayıplarına sebebiyet verir. Tarımın sürdürülebilir ve devamlı olabilmesi, gelecek nesillere su kaynaklarımızın ve tarım arazilerimizin korunarak bırakılmasına bağlıdır. Bu kapsamda su kaynaklarının akılcı, verimli, ekonomik kullanılmasısayesinde pancar verimi ilekalitesini artırırkensu tasarrufunu da sağlamalıyız. Pancar tarımındadamla sulama sayesinde yüzde 30’lara varan su tasarrufu yanında enerji ve işçilik tasarrufu da sağlanmaktadır. Kayseri Şeker deneme tarlalarında Manna uydu sistemleri aracılığı ile tarladaki pancarın hangi bölgesinin ne zaman ve ne kadar suya ihtiyacı olduğu tespit edilerek uyduya göre su ihtiyacının giderilmesi sistemi başlatılmıştır. Bu sistem sayesinde şeker pancarında yüzde 30 daha az su ile yüzde 20 verim artışı mümkün hale gelecektir.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:31
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