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Başkan Akay: "Kooperatifçilik; çiftçilerin üretimlerini sürdürmelerinde önemli rol üstlenmektedir"

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Kooperatifçilik özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilerin üretim faaliyetlerini daha kolay bir şekilde sürdürmesinde önemli bir misyon, önemli bir rol üstleniyor.

16 Temmuz 2019 Salı 16:03
Başkan Akay: "Kooperatifçilik; çiftçilerin üretimlerini sürdürmelerinde önemli rol üstlenmektedir"

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Kooperatifçilik özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilerin üretim faaliyetlerini daha kolay bir şekilde sürdürmesinde önemli bir misyon, önemli bir rol üstleniyor. Onun için de kooperatifçiliğin güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Bu çerçevede bizKayseri Pancar Kooperatifi; olarak Türkiye’de en güzel ve en iyi örnek olma iddiasındadır" dedi.


Kayseri Pancar Kooperatifinin 66. Olağan Mali Genel Kurulu sonrası tebrik ziyaretinde bulunan Gemerek Bölgesi Muhtarlarının ziyaretleri esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Bölgemizde genel olarak çiftçilerimiz şu anda ellerinden geldiği kadar işlerini en iyi şekilde yürütmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin biraz zor şartlarında özellikle tarımsal girdilerin çok yoğun arttığı bir ortamda çiftçiler bir mücadele içerisindeler. Bu kolay bir mücadele değil. Biz tabi gerek kooperatif olarak gerekse Kayseri Şeker Fabrikası olarak çiftçilerimizin işini geliştirmek, işini kolaylaştırmak, gelirini artırma konusunda elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlara bu manada rehberlik yapmaya, destek vermeye çalışıyoruz. Bu kooperatifçiliğin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Kooperatifçilik özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilerin üretim faaliyetlerini daha kolay bir şekilde sürdürmesinde önemli bir misyon, önemli bir rol üstleniyor. Onun için de kooperatifçiliğin güçlü bir şekilde sürdürülmesi, devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede biz Türkiye’de en güzel ve en iyi örnek olma iddiasındayız. Bu anlayış içerisinde çiftçimizin bütün ihtiyaçlarını yeterince ve zamanında karşılamaya çalışıyoruz. Geçimlerini sağlamaları için özel avanslar ihtisas ediyoruz ve bunları kendilerine zamanında takdim ediyoruz. Tabi bu zor bir mücadele, bu zor mücadeleyi şimdiye kadar başarı ile geliştirerek sürdürdük ve Orta Anadolu’da geniş bir alanda 15 bin çiftçi ile bunu başarıyoruz. İnşallah çiftçilerimiz ümit ediyoruz ki kendi işlerine özellikle topraklarına daha fazla sahip çıkacaklar ve bu anlayış içerisinde işletmelerini daha fazla büyütüp geliştirecekler. Eğer bunu başarabilirsek aynı zamanda milli bir görevi yerine getirip hazzını yaşamış oluruz. Zor zamanda çiftçilerimize Allah kolaylık versin, emekleri zayi olmasın. Ürünlerinin bereketli kazançlarının bol olmasını diliyorum, hayırlısı ile inşallah kampanyanın tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.


Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu da hazırbulundular.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:03
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