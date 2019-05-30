0553 313 94 23

Başkan Akay, çiftçileri genel kurula davet etti

Kayseri Pancar Kooperatifi, Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Spor Salonu’nda yapacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:45
Başkan Akay, çiftçileri genel kurula davet etti

Kayseri Pancar Kooperatifi, Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Spor Salonu’nda yapacak. Tüm çiftçileri genel kurula davet eden Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Büyük bir coşku içerisinde genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.


Kayseri Pancar Kooperatifi Mali Genel Kurul tarihini belirledi. Kayseri Pancar Kooperatifi Mali Genel Kurulunu 20 Haziran 2019 Perşembe günü saat 10: 00’da Kadir Has Spor Salonu’nda yapacak. Genel Kurulu büyük bir coşku içerisinde gerçekleştireceklerini söyleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Tüm çiftçilerimizi birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza bekliyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oylat’ta yollar yenileniyor
    1. Oylat’ta yollar yenileniyor
    2. Metin Külünk'ten flaş çağrı: Bu oyuna..
    3. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    4. 313 Kıbrıs gazisine madalya verildi
    5. Kıbrıs Gazilerine Madalya Beratı..
    6. Kadir Gecesi yarın idrak edilecek
    7. Ekmek pişirirken sıçrayan kıvılcım ev..
    8. Kushner'in İsrail ziyareti erken seçim..
    9. Çin’de inşaat halindeki bina çöktü: 2..
    10. Velilerle geleneksel iftar buluşması..
    11. Sigara vermeyince pompalı tüfekle..
    12. Malatya’da 6 bin 170 paket kaçak..
    13. Erzurum'da 166 Kıbrıs gazisine madalya..
    14. Yaşlı çift Ramazan Bayramı öncesi..
    15. Altının kilogramı 242 bin liraya..
    16. KPSS davası sanıklarına istenen ceza..
    17. Esenyurt’ta küçük kıza çarpıp ağır..
    18. 2010 yılında yapılan KPSS sorularının..
    19. PFDK'den Hasan Şaş'a 8 maç ceza
    20. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    21. Kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor
    22. Sevgilisinin ‘ayrılalım’ demesinin..
    23. İzmit’in dört bir yanında çalışmalar..
    24. Yaşlı karı koca bayram öncesi evsiz..
    25. "Çeşme’de her misafirimiz bütçesine..
    26. Yargı Reformu Strateji Belgesi
    27. İTO Başkanı Avdagiç: "Öngörülebilir..
    28. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan..
    29. İstanbul'da Dünya Kudüs Günü..
    30. Kayseri Şeker’den çiftçisine bayram..
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'