Başkan Ak iki açılışı birden yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kütüphaneler Haftası’nda Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezinde kurulan Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi’nde kurularak Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne devredilen Halk Kütüphanesi’nin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Abdurrahim Karakoç’un oğlu Doç. Dr. Erhan Karakoç katıldı. Öğrencilerin ve vatandaşların heyecan ve sevinç gösterileri arasında gerçekleşen açılışta konuşan Başkan Ak, "Belediyemiz tarafından kurulan yeni kütüphanemizin açılışını yapmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Kütüphanemizden hem gençlerimiz hem de buraya gelen vatandaşlarımız rahatlıkla istifade edebilecek. Kütüphanemizin içinde aynı zamanda oyun alanları var. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı edindirmek için hem oyun hem kitap okuma etkinlikleri düzenlenebilecek alanlarımız rahatlıkla kullanabilecek. Çocuklarımız için kitap önemli bir dosttur. Çocuklarımız kitapları terk etmediği sürece kitaplar asla çocuklarımızı terk etmez. Kütüphane aynı zamanda sosyalleşme ve araştırma yapma imkanı sunarak çocuklarımızı sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için de önem teşkil etmektedir. Burası manevi değerlerin öğretilmesinin yanı sıra özgüveni yüksek neslin inşası için de önemli bir mecradır. Milli ve manevi değerleri yaşatan gençlerimizin yetişmesini arzu ederek böylesine güzel bir alanı gençlerimize tahsis etmek için kolları sıvamıştık ve bugün de açılışını gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Keçiören’de eğitime büyük katkı verdik"

Keçiören’de eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Ak, "KEDEM ve KEÇMEK gibi eğitim kurumlarımızı Keçiören’in her yerinde yaygınlaştırdık. Yılda yaklaşık 10 bin kişi bu kurumlarımızda eğitim görüyor. Bundan sonra da eğitime büyük destek vereceğiz. Bu anlamda ben kütüphanemizin öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Abdurrahim Karakoç’un oğlu Doç. Dr. Erhan Karakoç da Keçiören Belediyesine ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Mescit açılışına Yeğin ve Çetin de katıldı

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut kütüphane açılışının ardından Kartaltepe Mesire Alanı’nda taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen mescidin açılışına katıldı.Kur’an-ı Kerim okunan mescidin açılışında konuşan Ak, "Yapımını hızla tamamladığımız mescidimizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiören’in ilk mesire alanı olan Kartaltepe Mesire Alanı’nda taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen mescidin açılışını gerçekleştirdik. Piknikçilere ibadet etme konusunda rahatlık sağlayacak olan mescidin doğaya uygun olması için ahşap ve taş dışında herhangi bir malzeme kullanmadık. Her zaman Allah’ın rıza göstereceği işler yapmaya gayret gösterdik. Kartaltepe Mesire Alanı’nda gün boyu vakit geçirmek isteyen, ancak ibadet etmekte güçlük çeken vatandaşlarımız için hayırlı bir iş çıkardık. Mescidimiz, vatandaşlarımız için gönül rahatlığıyla Kartaltepe Mesire Alanımızda vakit geçirme imkânı sunacak. Cenab-ı Allah, mescidimizde hayırlı günlerde ibadet etmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise, Yeni Zelanda’da camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısına değinerek, "İslam’a karşı duyulan nefretin arttığı bu dönemde böylesine güzel bir açılışı gerçekleştiriyor olmak oldukça anlamlı. Yeni Zelanda’da katiline ’Hoş geldin kardeşim’ diyen bir anlayışla İslam’a kin duyan anlayışın karşılaştırılması, Keçiören Belediyesine ve belediye başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.