Başkan Ahmet Ataç’ın Babalar Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yayımladığı mesajında, babaların annelerle birlikte bizleri yetiştirip büyüten, geleceğe hazırlayan ve yaşantımıza yön veren en büyük varlıklar olduğunu belirterek, Aile bağlarımızın kuvvetlenmesine katkı sağlayacak bu özel günde yaşamımızda büyük emekleri olan ve hepimizin bugünlere ulaşmasında katkıları olan babalarımıza göstereceğimiz sevgi ve saygı, onların yüreklerini daha da hoşnut edecektir. Başta şehitlerimizin babaları olmak üzere; bu vatan için canını hiçe sayan ve bugün aramızda olmayan tüm kıymetlilerimizi rahmetle anıyor, çocuklarının geleceğe güvenle bakması için, onlara aydınlık bir ülke bırakabilmek için, canla başla çalışan tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı