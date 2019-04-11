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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Ahmet Aras muhtarları dinledi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bodrum’da 56 mahallede görev alan muhtarlar ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

11 Nisan 2019 Perşembe 21:23
Başkan Ahmet Aras muhtarları dinledi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bodrum’da 56 mahallede görev alan muhtarlar ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen muhtarlar toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, Turgay Kaya ve Önder Batmaz, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ile Bodrum yarımadasında yeni dönemde görev alan mahalle muhtarları katıldı.



Toplantıda tüm muhtarlara hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Başkan Aras, yerel seçimlerde başarı gösteren tüm muhtarlara hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Aras, “Şimdi söz sizde. Bizler sizlere kendimizi pek çok kez ifade ettik, her zaman yanınızda olduğumuzu da her fırsatta aktarmaya çalıştık. Bu nedenle bugün ben bir konuşma yapmak yerine, önceliği sizlere vermek istiyorum. Bölgenizde, mahallenizde yaşadığınız sorunları dinleyerek bu sorunlara Bodrum Belediyesi olarak ekiplerimiz ile birlikte çözüm sunmaya çalışacağız. Muhtarlıklarınızda eğer eksiklikler varsa, bunları da bizlere tek tek iletmenizi istiyorum sizlerden. Çünkü bizler, Bodrum Belediyesi olarak her zaman sizlerin arkasında ve yanınızdayız. Görevimiz sizlerin, mahallenizin ve tüm halkımızın huzur içinde yaşamasını sağlamak. Bunu da siz değerli muhtarlarımız ile birlikte koordineli bir şekilde; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışarak yapacağız ve birlikte başaracağız” dedi.



Toplantıda tek tek söz alan Bodrumlu muhtarlar, yaşadıkları sorunları Başkan Ahmet Aras ile paylaştı. Muhtarlıklarda ihtiyaç duyulan özellikle ofis malzemeleri konusunda destek isteyen muhtarlar ayrıca izolasyona ihtiyaç duyan ve yenilenmesi gereken muhtarlık binaları olduğunun da bilgisini verdiler.



Toplantı boyunca muhtarların iletmiş olduğu tüm istek ve talepleri ekiplerine bir bir not ettiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu ihtiyaçların giderilmesi hususunda, belediyenin ilgili birimlerine ivedilikle talimatlar vereceğini kaydetti. Konuyla ilgili görevlendirilecek olan belediye ekiplerinin, bölge bölge mahalle muhtarlıklarını ziyaret edip keşif yaparak eksikleri tamamlayacaklarını bildirdi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 21:23
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