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Başkan Ahlatcı üniversiteli gençlerle buluştu

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

19 Mart 2019 Salı 09:56
Başkan Ahlatcı üniversiteli gençlerle buluştu

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gündüz esnaf ziyaretleri ve çeşitli toplantılara katılan Ahlatcı, akşamları ise Kıraathane ve ev ziyaretleriyle yoğun bir tempoda seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Katıldığı ev ziyaretlerinde vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Ahlatcı, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte Hitit üniversitesinde eğitim gören gençlerin evine misafir oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette gençlerin üniversite ve şehre dair istek ve taleplerini dinleyen İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “Her biri birbirinden kıymetli öğrenci kardeşlerim hepiniz Türkiye’nin en güzel üniversitelerinden bir tanesi olan Hitit Üniversitesinde eğitim hayatına devam ediyorsunuz. Bizim en çok önem verdiğimiz konuların başında tabiki gençler yani sizler geliyorsunuz. Bizler bu görevlerde sizler için bulunuyoruz ve tüm gücümüzü sizler için sarfediyoruz. Burada gerek üniversitemize dair gerek şehrimize dair en ufak bir sıkıntı yaşamanızı istemeyiz. Benden bir isteğiniz olduğunda telefonum 24 saat açık. Her zaman ulaşabilirsiniz. Bizlerde 31 Mart yerel seçimlerinde en güçlü desteği sizlerden bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Gençlerin her zaman yanında olduğunu ve desteklerine talip olduklarını belirteren Ahlatcı, Üniversite öğrencilerine ile öğrencilik yıllarına ait hatıralarını paylaştı.


Program AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın gençlerden yerel seçimlerde güçlü bir destek sözü almasının ardından öğrenci evindeki gençlere hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:56
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