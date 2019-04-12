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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Adil Biçer: Hizmet için parti rozetlerimizi çıkardık

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrasında bir ilke imza atıldı.

12 Nisan 2019 Cuma 10:09
Başkan Adil Biçer: Hizmet için parti rozetlerimizi çıkardık

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrasında bir ilke imza atıldı.


Simav Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer ve diğer başkan adayları ile partilerinin temsilcileri bir araya geldi. Eynal Kaplıcalarında gerçekleştirilen yemekli toplantıya AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, İyi Parti İlçe Başkanı Ahmet Tarık Küçüker, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nedim Demir, Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkanı adayı olan Eray Efe, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Kısa, Cumhuriyet Halk Partisinden Belediye Başkanı adayı olan Gülcan Bütün ve basın mensupları katıldı.


Simav’da 6 bin 977 oy ile Ak Partiden Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer, hizmet için parti rozetini çıkardığını belirtti. Biçer, “Seçimlerden sonra ilçede bir ilke imza attık. Simav’ın var olan dinamiklerini harekete geçirmek için tüm partilerle işbirliği içinde Simav’a hizmet edeceğiz. Bugün burada bir araya gelip, Simav için bir şeyler konuşabiliyorsak, projelerimizin hayata geçmesi sırasında da birlikte karar verebileceğimizi ümit ediyorum. Bizler istişareye dayalı bir yönetim anlayışı içinde, herkese eşit mesafede hizmet etmek için yola çıktık. Hiçbir olumsuzluğa izin vermeden, toplumsal barış anlayışı içinde, uzun adımlarla hizmet edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:09
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