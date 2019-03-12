Başkan adayının kayınvalidesi vefat etti Edremit eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, kayınvalidesini kaybetti.

Edremit eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, kayınvalidesini kaybetti.

Zeytinli Mahallesinde ikindi namazına müteakip defnedilen 83 yaşındaki Mürşide Türe’nin cenaze törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, daire amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Merhume Türe’nin cenazesi Zeytinli Mahallesi Kabristanı’nda toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.