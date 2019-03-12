Başkan adayının kayınvalidesi vefat etti
Edremit eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, kayınvalidesini kaybetti.12 Mart 2019 Salı 18:57
Edremit eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, kayınvalidesini kaybetti.
Zeytinli Mahallesinde ikindi namazına müteakip defnedilen 83 yaşındaki Mürşide Türe’nin cenaze törenine, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, daire amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Merhume Türe’nin cenazesi Zeytinli Mahallesi Kabristanı’nda toprağa verildi.
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