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Başkan adayından görme engelliler için Braille Alfabeli proje kitapçığı

Antalya Manavgat Belediye Başkanı ve CHP-Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen "Bu Gelecek Hepimizin" sloganıyla hazırladığı proje kitapçığını görme engellilerin okuyabilmesi için Braille Alfabesi ile bastırarak dağıtımını da kendisi yaptı.

15 Mart 2019 Cuma 17:36
Başkan adayından görme engelliler için Braille Alfabeli proje kitapçığı

Antalya Manavgat Belediye Başkanı ve CHP-Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen "Bu Gelecek Hepimizin" sloganıyla hazırladığı proje kitapçığını görme engellilerin okuyabilmesi için Braille Alfabesi ile bastırarak dağıtımını da kendisi yaptı.


Manavgat Engelsiz Kafe’de düzenlenen toplantıya Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Başkanı Serkan Erenoğlu ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar, 30 görme engelli vatandaş ve basın mensupları katıldı. Başkan Şükrü Sözen, toplumda bir duyarlılık çalışması yapmak amacıyla Braille Alfabesi ile kitap bastırarak, görme engellilere dağıtmak istediklerini söyledi. Manavgat’ta engelli vatandaşlar için bir süredir çok yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Sözen, ancak bunların yetersiz olduğunu, her zaman daha fazlasını yapmaya çalıştıklarını anlattı.



"Yaşamlarındaki zorlukları yerel ölçekte çözmeye çalışıyoruz"


Bugün anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Sözen şöyle devam etti:


"Engelsiz iletişim merkezleri, engelsiz kafeler, engelsiz parklar, transfer araçları bulundurmak, en son olarak da Ilıca’da açtığımız Engelsiz Yaşam Merkezi bu noktada ciddi mesafe kat ettiğimizin göstergesidir. Ancak dostlarımız daha fazlasını hak ediyor. Engelsiz yaşam merkezimizde de görme engelli dostlarımızın hizmet alacağı bir kütüphane oluşturduk, bilgisayar sistemi kurduk. Bu hizmetleri çoğaltmayı planlıyoruz. Manavgat genelinde görme engelli dostlarımızın hizmet alabileceği bir kütüphane oluşturmak gibi bir hayalimiz de var. Totalde 2 bin engelli vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza belediye eliyle ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yaşamlarındaki zorlukları yerel ölçekte çözmeye çalışıyoruz. 130 kişi de görme engelli. Onların da ihtiyaçları önemli. Kent içinde yolları dizayn etme konusunda yol katettik. Eksiklerimizi de tamamlamaya çalışacağız. Braille Alfabesi ile hazırlanmış bir proje tanıtım kitapçığı hazırladık. Projelerimizi, hayallerimizi tüm Manavgat’a anlatırken, görme engelli vatandaşlarımızı ihmal etmeyelim dedik. Bu Türkiye’de bir ilk oldu. Türkiye’de bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Kitapçığımızdaki bütün projelerimizin tüm Manavgat’ımıza ve engelli dostlarımıza artı getirmesini diliyorum."


Başkan Sözen’in ardından söz alan Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar ise konuşmasına anlamlı çalışma için teşekkür ederek başladı.


Çakar, "Başkan bizi buraya davet ettiğinde gururlandım. Sayın Başkanım Manavgat’ta görme engelli yollarını, çalışmalarını yapmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu kentte en azından duyarlı bir belediye başkanı var. Bizim için bir kitap hazırlamış. Bunu yapması bile görme engelliler için büyük bir olaydır. Bunu yaptığı için kendisini tebrik ediyorum kutluyorum. Bunu yapamayan belediye başkanı adaylarımız, belediye başkanlarımız var. Sorduğumuzda lafla sözle geçiştiriyorlar. Söz uçar, yazı kalır. Bu bir belgedir. Manavgat’ta demek ki, engellilerden anlayan bir belediye başkanı var. Seçim zamanı konuşurlar ama bu belgeyi vermezler. Yıllardır verdiğimiz mücadeleleri size anlatsam anlatamam. Engelliden anlayan, engellinin sorunlarını bilen bir belediye başkanımız var olduğu için mutluyuz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:36
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