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Başkan adayı Yüce’den dolmuş durağına ziyaret

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce dolmuş hattını ziyaret etti.

21 Mart 2019 Perşembe 10:09
Başkan adayı Yüce’den dolmuş durağına ziyaret

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce dolmuş hattını ziyaret etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, Gazeller hattı dolmuşlarını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Adayı Yüce’ye Giresun ve Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin eşlik ederken; Durak Başkanı Yusuf İlkhun, Sakarya Şoförler Odası Başkanı Feridun Cambaz ve şoförler de yer aldı. Şöförler Odası Başkanı Feridun Cambaz, "Sıkıntılarımıza çözüm üreteceğinize inancım tam. Allah yardımcınız olsun" dedi.



“31 Mart’ta Sakarya şahlanışa geçecek”


Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Talep ve önerilerinizi dinlemek için sizlerle birlikteyiz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük coşku ile ağırladık. Ülkemizin geleceğini karartmak isteyenlere karşı hep birlikteyiz. 15 Temmuz’da omuz omuza istikrarımızı koruduk. Türkiye tüm mazlum coğrafyasının güvendiği, huzur bulduğu yer. Biz daha fazla gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Türlü engellerle karşılaştık. Kapatma davaları, oyunlar, darbe girişimleri. Hamdolun hepsini birlikteliğimizle engelledik. Ekonomik olarak yaptıkları operasyonları da 31 Mart’ta sona erdireceğiz" dedi.



“Sakarya’da gönüllere girecektir”


Giresun ve Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin ise yaptığı açıklamada, "Bugün çok tatlı bir gün. Ama 31 Mart’tan sonra daha iyi bir zaman olacaktır. Ekrem Yüce ile 6 yıl çalıştık. 9 ili ilmek ilkme dokumuş biri. İnşallah göreve seçildiğinde Sakarya’da çok iyi işlere imza atacaktır. Çalışkanlığına ve gayretine olan inancımız tam. Kendisi tevazu sahibi bir isimdir. Kapısı her daim açık, herkesin sorunuyla ilgilenen bir yapıdadır. Ekrem Yüce, Sakarya’da gönüllere girecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:09
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