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Başkan Adayı Yıldız’dan spora ve sporculara destek

Başarılı sporcular yetiştiren Okçular Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı da olan AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın projeleri arasında sporu, sporcuları destekleyecek projeler de yer alıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:42
Başkan Adayı Yıldız’dan spora ve sporculara destek

Başarılı sporcular yetiştiren Okçular Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı da olan AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın projeleri arasında sporu, sporcuları destekleyecek projeler de yer alıyor. Düzenli olarak spor yapan, sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğine inanan Başkan Adayı Yıldız, “Gençlerin spora ihtiyacı var, nefes almaya ihtiyaçları var” diye konuştu.



AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın vizyoner projeleri insanları spora teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda yapılacak “Millet Bahçeleri”nde çocukların oynaması için basket ve voleybol sahalarının yer alması planlanırken sağlıklı nesillerin yetişmesi için, bahçeleri uygun olan okullarda çok amaçlı spor salonları, çocukların ve gençlerin hizmetine sunulacak. Vatandaşların hizmetine sunulacak alanlarla futboldan basketbola, tenisten voleybola kadar birçok branş, kapalı spor salonlarında yer alacak.



Spor tesisleri açılacak


Sportif çalışmaların desteklenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gençlerin ve Beyoğlu halkının faydalanacağı içerisinde 47x90 m futbol sahası, 20x36 m halı saha, fitness merkezi, idari ofis ve kafeler yer alan Keçeci Piri Fetih Spor Tesisi de açılacak. Sporun ve sporcunun desteklenmesini sağlamak için Haliç’e büyük bir spor merkezi kurulacağı öğrenilirken Haliç Su Sporları Merkezi’nde; kayıkhaneler, soyunma odaları, mescid, toplantı odaları, konferans salonu, fitness salonu, masaj odaları, sahne, seminer salonları ve kafeler yer alacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:42
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