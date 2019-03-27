Başkan adayı Yıldız’dan Beyoğlu’na 3 yeni okul projesi

Yerel seçime günler kala çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız’ın projeleri arasında Beyoğlu’ndaki aileleri ve öğrencileri sevindirecek 3 yeni okulun yer aldığını söyledi.

Gençlere ve çocuklara verdiği değeri her defasında vurgulayan AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız’ınprojeleri arasında üç okul projesi de yer alıyor. Beyoğlu’na yapılacak olan bu okullarla hem öğrenciler, hem aileler çok sevinecek.

Okul projelerine ilişkin bilgiler veren Yıldız şunları söyledi:

"Piripaşa Mahallesi’nde yapılacak olan Piripaşa Mahallesi Hezarfen Ortaokulu projesinde; çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim alması için her şey düşünüldü. 24 dersliğin yer alacağı okulda aynı zamanda çok amaçlı bir spor salonu da hizmet verecek. Sütlüce Örnektepe’de yapılacak olan yeni İmam Hatip Ortaokulu projesinde çocuklar kaliteli bir eğitim alma fırsatı bulacak. 29 sınıfın bulunacağı okulda; otopark, spor salonu, çok amaçlı salonlar ve yemekhane yer alacak. Piyalepaşa Mahallesi için yeni bir okul yapılacak. 24 derslikli ortaokulda; aletli jimnastik salonu, yemekhane, spor salonu, konferans salonu yer alacak.”